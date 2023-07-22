Требования Путина по поводу зерновой сделки: политолог предположил, пойдут ли партнеры на уступки
Президент Украины и президент Турции 21 июля обсудили продление соглашения о черноморском зерновом коридоре. Турция заявила, что возьмет на себя инициативу, чтобы предотвратить последствия выхода из соглашения России. В то же время турецкое издание сообщило, что Эрдоган призвал Запад принять действия, чтобы удовлетворить ожидания страны-агрессора на счёт зернового соглашения.
Но самый плохой сценарий для Украины – удовлетворить требования России. Об этом 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. Отметим, что, по словам Путина, Россия готова вернуться к зерновому соглашению, если, в частности, подсоединят её банки к SWIFT и снимут другие ограничения.
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"То есть даже отказаться от зерновой сделки – это лучше, чем удовлетворить российские требования. Склонен думать, что украинская сторона вряд ли примет такое предложение", – подчеркнул политолог.
Кроме того, это может быть частью дипломатической игры президента Турции.
Пойдут ли партнеры на уступки российскому диктатору: смотрите видео
Экспорт таки может быть
Скорее всего, экспорт украинского зерна сохранится. Вопрос состоит только в маршрутах. И это произойдет либо с Россией, либо без неё. Это может быть либо тем же Черноморским зерновым коридором, который действовал до недавнего времени, либо альтернативными маршрутами.
"Удовлетворять его (Путина – 24 Канал) откровенно террористические требования – это значит потакать такому поведению", – отметил Гладких.
По его мнению, вопрос только в сложности маршрута или росте, или снижении затрат для обеспечения его функционирования.
Агропродовольственной безопасности угрожает уничтожение россиянами украинского зерна, сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры, а также уничтожение инфраструктуры украинских портов.
Это действительно представляет угрозы продовольственной безопасности. Думаю, что это понимаем не только мы, но и все лица, причастные к политическим решениям,
– подчеркнул политолог.
Все, чтобы "отрезвить" Россию
Россия угрожает судам, направляющимся в Черноморские порты Украины. Их россияне будут рассматривать как "потенциальных перевозчиков военных грузов". Тем временем в украинском минобороны заявили, что у Украины есть все возможности "отвечать на эти риски".
"Если Россия будет блокировать движение к украинским портам, то Украина будет пытаться также блокировать движение к российским черноморским портам. Будем наносить в случае необходимости и способности удары симметричные", – отметил Валентин Гладких.
Все, чтобы россияне осознавали, что их позиция и поведение не будут безнаказанны. Для этого, уверен он, у Украины есть инструменты.
Политолог предполагает, что в ближайшее время в российских портах, а также, возможно, и в других стратегических объектах можно будет наблюдать "хлопок". Если страна-агрессор будет блокировать экспорт украинского зерна, то Украина должна сделать все возможное, чтобы максимально сделать невозможным экспорт и импорт всего в Россию.
"Увидим, какая будет ситуация с торговым судоходством в бассейне Черного моря и какие государства от этого могут выиграть или проиграть", – сказал Гладких.
Зерновое соглашение: главное
- Страна-агрессор 17 июля заявила о выходе из зерновой сделки. В Кремле отметили тогда, что якобы немедленно вернутся к ней, как только "выполнят её договоренности".
- Спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Владимир Зеленский отмечал, что было два соглашения: первое – между Украиной, Турцией и ООН, а второе – между Россией, ООН и Турцией. То есть так страна-агрессор срывает договоренности с Генсеком ООН и президентом Турции, а не с Украиной.
- Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему ВМС Алексею Неижпапе и вице-премьеру Александру Кубракову подготовить комплекс действий, чтобы продолжить работу зернового коридора. Аналогичные дипломатические шаги также должно наработать МИД.