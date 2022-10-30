Вновь превращает еду в оружие в войне, – реакция США и ЕС на выход России из зерновой сделки

Россия продолжает шантажировать весь мир продовольственным кризисом. Так, на фоне взрывов в Севастопольской бухте страна-агрессор решила выйти из зерновых соглашений с Украиной.

В России свое решение попытались оправдать якобы "терактом", произошедшим в Севастопольской бухте 29 октября. Но это был точно никакой не теракт, ведь взрывы раздавались возле военных объектов, которыми собственно и являются суда Черноморского флота.

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США и ЕС осудили решение России

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что от имени Соединенных Штатов сожалеет, что Россия приняла решение выйти из инициативі по экспорту зерна из портов Украины. Он отметил, что от продолжения ее действия будет зависеть продовольственная безопасность в ряде стран мира, борющихся с бедностью.

Блинкен заговорил на языке цифр. Он отметил, что в течение предыдущих месяцев удалось вывезти более 9 миллионов кубометров украинского продовольствия. И это позволило положительно повлиять на глобальные цены на продукцию, снизив их.

Инициатива стала успешной и должна продолжаться. Любые действия России, направленные на срыв этого критически важного экспорта зерна, фактически являются заявлением, что народы и семьи по всему миру должны платить за еду больше или голодать,

– подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Россия своими действиями еще раз превращает еду в оружие в войне, которую сама и развязала. Решение о выходе из инициативы – удар по государствам, в которых низкий или средний уровень дохода. А еще это точно повлияет на продовольственные цены, усугубив кризис, который и без того сложный.

Россию призывают вернуться к инициативе

Блинкен обратился к властям России. Ее он призвал возобновить свое участие в инициативе. Сделать все для того, чтобы государство придерживалось озвученных ранее договоренностей. Таким образом, люди по всему миру смогут продолжать получать те "преимущества, которым поспособствовала инициатива".

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель также обратился к России. Он подчеркнул, что соответствующее решение страны-агрессора угрожает основному пути экспорта зерна и удобрений. То, что чрезвычайно необходимо, чтобы разрешить глобальный продовольственный кризис, вызванный войной против Украины. Поэтому ЕС, подчеркивает он, призывает Кремль вернуться к участию в инициативе.

Напомним, что Россия не просто решила покинуть инициативу по разблокированию украинских портов. Она еще и выдала молниеносное циничное предложение. Якобы готова на безвозмездной основе поставлять зерно в беднейшие страны. Как отметил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, в ближайшие 4 месяца страна-агрессор готова поставить до 500 тысяч тонн зерна.

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