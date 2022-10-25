Почему ухудшилась работа "зернового коридора": Братчук назвал главную причину

Украина продолжает поставлять продукцию в рамках зерновой сделки. Коридор работает, правда, с немного меньшей мощностью – перевозки упали на 30%.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что причина снижения прохода кораблей одна и название этой причине – Россия.

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В Босфоре эти корабли очень медленно пересматривают, по состоянию на сегодняшний день – в очереди около 170 судов. Задержка эта, именно со стороны россиян,

– говорит Братчук.

Тем не менее, по словам спикера Одесской ОВА, недавно из портов Большой Одессы вышли 6 кораблей – 227 тысяч тонн украинского зерна идет на экспорт, в том числе 14 тысяч тонн уходят в Алжир.

Детальнее о том, как Россия срывает зерновое соглашение: смотрите видео разговоры с Сергеем Братчуком



Напомним, что в рамках зерновой инициативы, уже более 9 миллионов тонн зерна, Украина успешно поставила в разные страны мира.

Что известно о зерновой инициативе

Москва угрожает выйти из зерновой сделки. Страна-агрессорка хочет, чтобы ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии были выполнены. В России считают, что якобы соглашение о поставках зерна должно быть "равноправным".