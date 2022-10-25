Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що причина зниження проходу кораблів одна і назва цій причині – Росія.

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У Босфорі ці кораблі дуже повільно переглядають, станом на зараз – у черзі близько 170 суден. Затримка ця, саме з боку росіян,

– каже Братчук.

Тим не менше, за словами речника Одеської ОВА, нещодавно з портів Великої Одеси вийшли 6 кораблів – 227 тисяч тон українського збіжжя йде на експорт, зокрема 14 тисяч тон йдуть до Алжиру.

Детальніше про те, як Росія зриває зернову угоду: дивіться відео розмови із Сергієм Братчуком



Нагадаємо, що в рамках зернової ініціативи, вже понад 9 мільйонів тон збіжжя, Україна успішно поставила у різні країни світу.

Що відомо про зернову ініціативу

Москва погрожує вийти із зернової угоди. Країна-агресорка хоче, щоб її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії були виконані. У Росії вважають, нібито угода про постачання зерна повинна бути "рівноправною".