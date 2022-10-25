Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що причина зниження проходу кораблів одна і назва цій причині – Росія.
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У Босфорі ці кораблі дуже повільно переглядають, станом на зараз – у черзі близько 170 суден. Затримка ця, саме з боку росіян,
– каже Братчук.
Тим не менше, за словами речника Одеської ОВА, нещодавно з портів Великої Одеси вийшли 6 кораблів – 227 тисяч тон українського збіжжя йде на експорт, зокрема 14 тисяч тон йдуть до Алжиру.
Детальніше про те, як Росія зриває зернову угоду: дивіться відео розмови із Сергієм Братчуком
Нагадаємо, що в рамках зернової ініціативи, вже понад 9 мільйонів тон збіжжя, Україна успішно поставила у різні країни світу.
Що відомо про зернову ініціативу
Москва погрожує вийти із зернової угоди. Країна-агресорка хоче, щоб її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії були виконані. У Росії вважають, нібито угода про постачання зерна повинна бути "рівноправною".
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. За його словами, партнерів вже інформують про це.
- З початку реалізації "Зернової ініціативи" наша держава вже експортувала 5,29 мільйона тонн продукції. Через війну та посуху роль України в забезпеченні світу зерном продовжує зростати.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також наголошував, що ближче до кінця листопада Росія буде намагатися зірвати зернову угоду. На його думку, Кремль може зробити все для того, щоб пролонгації не відбулося.