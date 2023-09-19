Очень мощная заявка: Украина делает шаг к разблокировке зернового коридора

Турецкое грузовое судно с зерном вышло из украинского порта в Черноморске впервые после разрыва зернового соглашения. Это мощная заявка на дальнейшую разблокировку экспорта морем.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что Украина сейчас демонстрирует проактивную позицию по защите судов и возобновлению экспорта в черноморской акватории.

Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Ранее была надежда на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган договорится с диктатором Владимиром Путиным. Из этого ничего не вышло, поэтому сейчас Украина перешла к "плану Б".

Дальше будет больше

Как подчеркнул Чаленко, провозглашение временного коридора в Черном море – фантастический результат работы украинских военных, дипломатов и т.д. Это можно считать важным шагом к разблокированию всего морского экспорта.

Очень мощная заявка на возобновление экспорта. Он нужен и в металлургии, где наш экспорт упал на две трети. Не было возможности восстановить логистику. Сейчас делаем все возможное для нашей экономики, чтобы она крепко стояла в условиях широкомасштабной войны. Это – крутой результат. Но впереди ожидает больше,

– заметил Чаленко.

Смотрите разговор с Игорем Чаленко на ютубе 24 Канала

Конечно, Россия может начать совершать провокации. Но вполне вероятно, что это закончится "съемками разных тиктоков", где они останавливают корабли якобы для проверки и отпускают. Не факт, что диктатор рискнет атаковать торговые суда.

Украина уничтожает российские корабли: коротко