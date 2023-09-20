Украина похожа на утопленника, который может потянуть Польшу на глубину, – Дуда о вопросе зерна

Президент Польши Анджей Дуда 19 сентября прокомментировал "зерновой кризис", произошедший между украинской и польской сторонами. В частности, он сравнил наше государство с утопленником.

Дуда подчеркнул, что в вопросе поставок зерна Украине "хватается за все и может увлечь за собой на глубину других". Он также подчеркнул, что Польша будет действовать в своих интересах по "зерновому кризису".

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Дуда прокомментировал "зерновой кризис" Украины и Польши

Президент Польши отметил на брифинге для польских СМИ перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, что по делу поставки украинского зерна страна "имеет немного дело с утопленником".

"Каждый, кто хоть раз участвовал в спасении утопленника, знает, что он чрезвычайно опасен, ведь может затянуть на глубину. Он имеет невероятную силу из-за личного страха, выброса адреналина и может просто потопить спасателя", – объяснил Дуда.

По его словам, Украина, в настоящее время воюющая с Россией, "хватается за все, что может". Однако, по его словам, Польша хотя и поддерживает наше государство, но должна действовать в собственных интересах.

Мы должны действовать, чтобы защитить себя от причиненного нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, он не получит помощи. Поэтому мы должны позаботиться о наших интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно,

– рассказал он.

Кроме этого, Анджей Дуда рассказал, что, несмотря на существующие планы, он не смог встретиться с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Причиной тому он назвал организационные причины, в частности, задержки в графике выступлений лидеров на Генассамблее ООН.

В то же время Дуда отметил, что не исключает, что может встретиться с Зеленским позже – уже после всех мероприятий в Нью-Йорке.

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