Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, – Reuters
Источник:Reuters
Торговое судно Georgia S могло взорвать на мине у побережья Украины. Предполагается, что зерновоз попал на плавучую морскую мину.
Соответствующую информацию сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины. По их словам, судно вышло из нашего порта "Южный".
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Что случилось с судном из-за враждебного заминирования
Судно Georgia S 16 ноября под флагом Либерии с пшеницей на борту получило легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный".
Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца,
– объяснили журналисты.
Официально эту информацию украинские власти по состоянию на утро 18 ноября не комментировали.
Издание "Думская" написало, что их источники подтвердили – причиной инцидента стала морская мина.
Что этому предшествовало
- Россия разбросала по Черному морю минские мины и еще 17 июля 2023 года отказалась продолжать зерновой коридор. После этого наши Военно-морские силы самостоятельно организовали зерновой коридор для прохождения судов.
- В октябре 2023 года спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина уже имела более 60 заходов судов в коридоре. По его данным, наше государство приближается к отметке в 1,5 миллиона тонн, которые уже перегрузили по этому коридору.
- Тогда же СМИ писали о якобы подрыве турецкого грузового судна Kafkametler у побережья Румынии. Однако Дмитрий Плетенчук заявил, что эта информация не соответствует действительности.