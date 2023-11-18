Морская мина повредила зерновоз вблизи украинского порта, – Reuters

Торговое судно Georgia S могло взорвать на мине у побережья Украины. Предполагается, что зерновоз попал на плавучую морскую мину.

Соответствующую информацию сообщили иностранные журналисты со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины. По их словам, судно вышло из нашего порта "Южный".

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Что случилось с судном из-за враждебного заминирования

Судно Georgia S 16 ноября под флагом Либерии с пшеницей на борту получило легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный".

Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, в пятницу судно направлялось в румынский порт Констанца,

– объяснили журналисты.

Официально эту информацию украинские власти по состоянию на утро 18 ноября не комментировали.

Издание "Думская" написало, что их источники подтвердили – причиной инцидента стала морская мина.

Что этому предшествовало