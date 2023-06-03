Уже ничего не может изменить: сожалеет ли Путин, что развязал войну против Украины

Завершается 454-й день полномасштабной войны России против Украины. Это на 451 день больше, чем планировалось в России. Поражение россиян неизбежно, как и ответственность, которую будет нести российский диктатор. Война для Путина обернулась совсем иначе, чем он предполагал.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, неважно, действительно ли перед сном Путин сожалеет, что начал эту войну. В любом случае для него – это начало конца.

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Сменить уже ничего не удастся

По меньшей мере, с 2019 года Владимир Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину. Очевидно, результатов, которые на поле боя сейчас, не просто не планировали, но и не рассматривали вообще.

На публике он не может сказать, что сожалеет об этом решении, иначе – ему конец. Но думаю, он понимает, что "вляпался" по полной. Он "вляпался" в историю, которая, вероятнее всего, его и похоронит,

– отметил Геннадий Гудков.

На самом деле, не имеет большого значения, жалеет ли диктатор о войне в Украине. Так или иначе он уже ничего не может изменить.

"Война закончится позорным поражением. Надеюсь, и крахом режима и отстранением Путина от власти со всеми последствиями", – сказал политик.

Кроме того, какая-то "внезапная" смерть Владимира Путина не является лучшим развитием событий. Напротив – было бы здорово, если бы он дожил до Гааги и собственного задержания.

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