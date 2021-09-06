Сергей Лавров заявил, что Украина якобы организует войну против русского языка. Она вроде бы уже достигла больших масштабов.

Об этом министр иностранных дел России сказал на встрече с педагогами Санкт-Петербурга. По его мнению, действия нашего государства – нарушение Конституции.

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По словам Лаврова, Украина и государства Балтии объявили войну против российского образования и языка.

Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия,

– сказал Лавров.

Он отметил, что несколько лет назад приняли законы об образовании и государственном языке. Согласно им, мол, с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе.

Лавров: Необходимо призвать к ответственности

Также он пожаловался на то, что наше государство якобы находилось под давлением Европейского Союза. Поэтому Украина сделала исключение для языков ЕС.

"Мы, конечно, не будем применять силу, но призывать к ответственности необходимо, и мы это делаем", – сказал Лавров.

Последние заявления Кремля об Украине: что известно

В Кремле заявили, что стремление Украины в Организацию Североатлантического договора является угрозой для России.

Представительница МИД России Мария Захарова сказала, что наше государство якобы не хочет мирного разрешения конфликта.

Сергей Лавров заявил, что якобы каждая украинская власть все тупиковее.