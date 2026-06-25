Жаркий воздух с температурой до +38 приближается к Украине: синоптик предупредила о резком изменении погоды

В конце недели на территорию Украины начнет поступать более тёплый и нагретый воздух, из-за чего температура резко повысится. Самая жаркая погода ожидается, прежде всего, именно в западной части страны.

Об этом сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

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Насколько сильно потеплеет?

По словам синоптика, изменение погодных процессов начнется уже с субботы, 27 июня. Вместе с приходом более теплых воздушных масс ночная температура в течение выходных будет колебаться в пределах от 15 до 22 градусов тепла.

В дневные часы воздух будет прогреваться и достигать значений в диапазоне от 27 до 34 градусов тепла. В то же время в западных областях местами ожидается сильная жара, кое-где температура превысит отметку в 35 градусов тепла.

Самые высокие показатели прогнозируются именно на западе, где местами столбики термометров могут достигать от 37 до 38 градусов тепла. Зато в восточных областях жара будет менее ощутимой – там ожидается от 23 до 28 градусов тепла.

Можно отметить, что следующая неделя будет... жарче, чем эта, которая длится сейчас. Но насколько именно... Об этом подробно — с указанием показателей — мы сможем сообщить позже, в конце этой недели,

– пояснила Наталья Птуха.

На что стоит обратить внимание?

Ранее Иван Семилит сообщил, что на выходных в западных и центральных областях погоду начнет определять область повышенного атмосферного давления, которая будет надвигаться с запада. В остальных областях местами возможны кратковременные дожди.

Еще до 26 июня погода на территории Украины, как сообщал синоптик Виталий Постригань, будет определяться значительным прогревом земной поверхности и повышенной влажностью воздуха, что будет способствовать росту нестабильности атмосферы.