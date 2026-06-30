Сильная жара в Украине: синоптик назвал причину рекордных температур

В последние дни в некоторых регионах Украины были зафиксированы новые температурные рекорды. Заметно высокие показатели были вызваны притоком жаркого воздуха из северных районов Африки.

Об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит сообщил в интервью 24 каналу.

Смотрите также: На смену жаре придут гроза и сильный дождь: где и когда ухудшится погода

Связана ли жара с непогодой в Европе?

Сильная жара пришла в Украину после того, как на прошлой неделе она охватила территории Южной и Центральной Европы. Именно из-за этого в украинских регионах сохраняется высокая температура воздуха, а местами были зафиксированы температурные рекорды.

В то же время синоптик отметил, что ситуация в Украине менее критична, чем та, которая наблюдалась в некоторых других странах континента в последнее время.

В частности, во Франции на прошлой неделе столбики термометров достигли около +43,8 градуса, а в Испании, в городе Бильбао, показали +42,7 градуса. Также на фоне жары в Великобритании впервые объявили три красных уровня опасности подряд. Там температура достигала нетипичных для страны +36,4 градуса.

Иван Семилит отметил, что в настоящее время в Украине также действуют предупреждения о чрезвычайной жаре, которая пока не спадает.

Когда ждать похолодания?

Ранее сообщалось, что 3 июля температура воздуха местами еще может достигать +36 градусов. Однако такие показатели не коснутся западных, большинства северных и Винницкой областей. Там прогнозируют от +21 до +30 градусов.

В то же время уже 4 июля по всей Украине ожидается постепенное снижение температуры. Дневная жара уменьшится примерно на 3–6 градусов.