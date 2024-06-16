Будет ли резкое потепление в ближайшие дни

В Украине ощутимо похолодало. +30 градусов уже нет даже на Юге, где обычно теплее всего.

Ждать ли резкого изменения погоды в ближайшие дни, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.

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Будет ли сильная жара в ближайшие дни

Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток, в частности, +12 – +20 градусов. Только в воскресенье на Западе +8 – +13 градусов.

Днем в Украине +20 – +26 градусов. На Юге, Востоке, 18 июня в Украине +23 – +29 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже 19 июня в Украине потеплеет. Так, почти по всей территории нашего государства температура воздуха достигнет +30 градусов, а иногда даже выше.

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Ориентировочный прогноз погоды на 19 июня / скриншот из Укргидрометцентра

Правда, уже на следующий день, 20 июня, в части областей температура снова снизится. В частности, на Западе и Севере до +22 – +25 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 20 июня / скриншот из Укргидрометцентра

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В каких областях будут дожди и грозы