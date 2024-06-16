Будет ли резкое потепление в ближайшие дни
Источник:Укргидрометцентр
В Украине ощутимо похолодало. +30 градусов уже нет даже на Юге, где обычно теплее всего.
Ждать ли резкого изменения погоды в ближайшие дни, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.
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Будет ли сильная жара в ближайшие дни
Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток, в частности, +12 – +20 градусов. Только в воскресенье на Западе +8 – +13 градусов.
Днем в Украине +20 – +26 градусов. На Юге, Востоке, 18 июня в Украине +23 – +29 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, уже 19 июня в Украине потеплеет. Так, почти по всей территории нашего государства температура воздуха достигнет +30 градусов, а иногда даже выше.
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Ориентировочный прогноз погоды на 19 июня / скриншот из Укргидрометцентра
Правда, уже на следующий день, 20 июня, в части областей температура снова снизится. В частности, на Западе и Севере до +22 – +25 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на 20 июня / скриншот из Укргидрометцентра
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В каких областях будут дожди и грозы
- В Укргидрометцентре также прогнозировали, что 16 – 17 июня в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
- В воскресенье в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров на секунду.
- 16 июня в западных областях, 18 июня в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, преимущественно без осадков.
- Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
- К слову, средняя месячная температура воздуха в июне предполагается +19 – +23 градуса, в горных районах +16 – +19, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 –171, что в пределах нормы.