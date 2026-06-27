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27 июня, 15:40
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Сильная жара разогреет Украину до +38: прогноз погоды на 28 июня

София Рожик

Воскресенье, 28 июня, станет ещё одним днём сильной жары в Украине. Местами столбики термометров будут показывать +38.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 28 июня?

В воскресенье небо будет слегка облачным.

В восточных, Днепропетровской, днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. А на остальной территории осадков не будет.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температура ночью составит +16 – +21, а днём +29 – +34.

Самая сильная жара будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – +35 – +38.

А вот в восточных регионах будет прохладнее всего – +23 – +28.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +29…+31;
  • Ужгород +33…+35;
  • Львов +33…+35;
  • Ивано-Франковск +33…+35;
  • Тернополь +32…+34;
  • Черновцы +33…+35;
  • Хмельницкий +30…+32;
  • Луцк +32…+34;
  • Ровно +32…+34;
  • Житомир +31…+33;
  • Винница +30…+32;
  • Одесса +29…+31;
  • Николаев +32…+34;
  • Херсон +31…+33;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +29…+31;
  • Черкассы +28…+30;
  • Чернигов +27…+29;
  • Сумы +25…+27;
  • Полтава +27…+29;
  • Днепр +27…+29;
  • Запорожье +27…+29;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +23…+25;
  • Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 28 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что Европа сейчас страдает от невыносимой жары. Аномальная жара бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.

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