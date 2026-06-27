Сильная жара разогреет Украину до +38: прогноз погоды на 28 июня
Воскресенье, 28 июня, станет ещё одним днём сильной жары в Украине. Местами столбики термометров будут показывать +38.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода 28 июня?
В воскресенье небо будет слегка облачным.
В восточных, Днепропетровской, днем также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. А на остальной территории осадков не будет.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, 5–10 метров в секунду.
Температура ночью составит +16 – +21, а днём +29 – +34.
Самая сильная жара будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях – +35 – +38.
А вот в восточных регионах будет прохладнее всего – +23 – +28.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +29…+31;
- Ужгород +33…+35;
- Львов +33…+35;
- Ивано-Франковск +33…+35;
- Тернополь +32…+34;
- Черновцы +33…+35;
- Хмельницкий +30…+32;
- Луцк +32…+34;
- Ровно +32…+34;
- Житомир +31…+33;
- Винница +30…+32;
- Одесса +29…+31;
- Николаев +32…+34;
- Херсон +31…+33;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +27…+29;
- Сумы +25…+27;
- Полтава +27…+29;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +27…+29;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +23…+25;
- Харьков +24…+26.
Прогноз погоды на 28 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что Европа сейчас страдает от невыносимой жары. Аномальная жара бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.