Ждали 3 суток: в Запорожье прорвалась часть машин из заблокированной автоколонны

В районе Васильевки на Запорожье россияне долго блокировали выезд мирных жителей на подконтрольную ВСУ территорию Украины. Наконец части автомобилей удалось попасть в областной центр.

Заметьте, что на Юге захватчики также блокируют гражданские выезды. Они требуют тысячу долларов, а затем стреляют вслед автомобилям мирных украинцев.

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Часть гражданских автомобилей добрались до Запорожья

В районе Васильевки россияне долго блокировали проезд переселенцев, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области. 21 апреля там наконец-то началось движение автомобилей.

За трое суток ожидания там собралось около тысячи автомобилей из разных населенных пунктов Запорожской области. Прорваться в Запорожье удалось лишь части машин,

– рассказали в Запорожской ОВА.

В то же время в Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Местные жители рассказали, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за валюту страны-агрессорки, с ними проводят "профилактические беседы".

В Мелитополе кафиры ради развлечения переехали авто с женщиной за рулем

Ситуация на временно оккупированных территориях: кратко

Российские кафиры всячески пытаются создать картинку "добровольного" сотрудничества с ними местного населения.

В частности, в Запорожье россияне собирают персональные данные пенсионеров . Они обещают пожилым украинцам, что за добровольное предоставление им дадут 10 тысяч российских рублей. Такую "схему" враг воплощает в Мелитополе.

В Васильевке же захватчики действуют наоборот. Они предлагают финансовую помощь, однако, чтобы ее получить необходимо предоставить все свои персональные данные.

Также в Мелитополе оккупационные власти пытаются распространять свою идеологию. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии.

В то же время, жители села Инженерное Пологовского района сообщили, что на территории общины есть многочисленное оккупантов. Село находится на грани гуманитарной катастрофы.

В свою очередь, на Донбассе местное население оказывает российским захватчикам активное сопротивление. Люди не только саботируют указания кафиров , но и отказываются идти с ними на сотрудничество.

Особенно это касается мобилизационного процесса – гражданские готовы к аресту, однако отказываются становиться "пушечным мясом" в войне против Украины.

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