Это была просьба России: Жданов проанализировал заявление китайского посла во Франции

Китайский посол во Франции отметился рядом скандальных заявлений по поводу принадлежности Крыма и юридического статуса бывших республик Советского Союза. Это может быть проверка реакции международного сообщества на попытку переписать границы 1991 года.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что китайский посол Лу Шайе даже не осознает, что своим заявлением также подвергает сомнению юридический статус России.

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Попытка переписать границы 1991 года

По словам Жданова, это была попытка Китая проверить реакцию международного сообщества. Китай сделал это по просьбе России. Таким образом, можно наблюдать попытку авторитарных стран переписать границы между бывшими республиками Советского Союза, в 1991 году ставшими независимыми.

"Но не подумал посол, что его заявление касается также России. Если принимать во внимание его слова, а они не имеют под собой никакой основы, то, по мнению Китая, Россия вообще не является страной. Это также свидетельствует о низком уровне образования китайского посла, ведь Украина даже официально оформила свое членство в ООН. Такие заявления не способствуют повышению уровня влияния Китая на международной арене", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов о скандальных заявлениях китайского посла: смотреть видео

Жданов также напомнил, что распад СССР начался с создания Содружества Независимых Государств, где все страны, кроме Армении, подписались за признание границ.

Скандальное заявление китайского посла