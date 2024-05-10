Российское наступление забуксовало: Жданов очертил ситуацию на фронте

Оккупанты до сих пор имеют преимущество в личном составе, технике и боеприпасах. Однако их наступательные действия таки забуксовали.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Силы обороны фактически выполнили задачу по стабилизации фронта. Уже видно, что российское наступление серьезно забуксовало.

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Какова ситуация на фронте

Как отметил Жданов, конечно, оккупанты имеют определенные продвижения. Но ситуация могла быть хуже.

Продвижение, которые россияне имеют сегодня, исчисляются несколькими сотнями метров. Или 1 – 2 позициями наших войск, которые мы, к сожалению, теряем, под давлением российских атак. Но вы вспомните, какой была ситуация возле Очеретино. Насколько активно враг продвигался в тот период. Сейчас они стоят на месте,

– сказал Жданов.

Также вблизи Часов Яра Донецкой области также почти удалось стабилизировать линию фронта. Оккупантам сейчас не удается продвигаться на этом направлении вперед. Сейчас важно, чтобы в Украину регулярно поступала военная помощь.

Сможем ли мы удерживать рубежи, которые есть на сегодня? Думаю, что вряд ли. У врага все же есть преимущество в технике, боеприпасах и личном составе. Но темп истощения и уничтожения вражеских войск постепенно растет, что дает возможность сдерживать и планово отходить в случае необходимости,

– подчеркнул Жданов.

Потери России: кратко