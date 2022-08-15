россияне готовятся к обороне на Херсонщине, – военный эксперт Жданов
оккупанты долгое время стягивали военную технику и личный состав на Юг Украины. Пока они создали там большую батальонно-тактическую группировку.
Войска агрессора в Херсонской области составляют до 30 батальонно-тактических групп. Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов.
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оккупанты готовятся к обороне
Однако россияне понимают, что даже в таких условиях не выдержат наступления.
Поэтому они приняли решение переходить к обороне,
– заметил Жданов.
Он рассказал, что украинские военные произвели зачистку штабов командных пунктов врага. Так, пункты управления 49 армии, 76 десантно-штурмовой дивизии и 126 бригады береговой обороны были уничтожены.
Остатки системы управления оккупанты перенесли на левый берег и теперь будут дистанционно управлять этими войсками. Но это сильно деморализует врага .
"Уже в самом дальнем окопе последний боец знает, что штаб переехал на левый берег. И он понимает, если бежать, его здесь бросят", – отметил военный эксперт.
Сейчас наша главная задача обеспечить огневой контроль над логистикой этих группировок и постепенно снижать их боевой потенциал, чтобы заставить или отступать, или сдаваться.
– объяснил Жданов.
Жданов рассказал, что оккупанты на Херсонщине готовятся к обороне: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- российская группировка войск находится в достаточно непростой ситуации на правом берегу Херсона. Она "попало в ловушку", ведь пути отступления украинские силы накануне отрезали. По предварительным данным, говорится о 10 – 12 тысячах российских военных, переброшенных туда для усиления позиций. Также ВСУ оказывают психологическое давление на оккупантов, уничтожая их составы и логистику.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что следующие 2 недели в области будут решающими. Именно поэтому россияне активизировали свою авиацию, обыски, а также давление на местное население, в том числе медиков и учителей.
- Значительная часть военного "руководства" уже покинула Херсон, потому что понимают, как опасно им там находиться. И когда Вооруженные Силы перейдут в активную фазу деоккупации Херсонщины, то у них не будет возможности и времени в полном объеме уехать.