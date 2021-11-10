Ждем ГБР, – Корниенко о расследовании аварии с Трухиным

Расследование дела по аварии со "слугой" Александром Трухиным до сих пор продолжается. Сейчас обстоятельства инцидента выясняет Государственное бюро расследований.

В то же время ожидают вероятных дополнительных данных. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

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"Ждем результатов расследования, будет ли там какая-то дополнительная информация. ГБР ведет расследование", – сказал Александр Корниенко.

В ответ на вопрос о том, не выяснили ли на уровне партии "Слуга народа", был ли Александр Трухин за рулем, первый вице-спикер Верховной Рады сказал: "Это выяснит ГБР".

Авария с Трухиным: что надо знать

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. Среди них – глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что виновником аварии является "слуга народа" Александр Трухин.

В полиции отметили, что материалы дела передали в ГБР, ведь фигурантом дела является нардеп.

Александр Трухин сказал, что якобы не собирался ничего скрывать, за рулем пьяным не был. В то же время виновным он себя не считает.

По делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина Государственное бюро расследований допросило более 10 свидетелей, однако не собственно нардепа.

Интервью Александра Корниенко программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала