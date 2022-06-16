"Ждем результатов до конца дня": в КГГА продолжается голосование о дерусификации улиц

В КГГА идет голосование за новые названия для улиц столицы. Целью инициативы является тотальная дерусификация, вызванная полномасштабным вторжением России в Украину.

Сейчас речь идет о поиске новых названий для 296 объектов – проспектов, улиц и площадей. Об этом 24 каналу рассказал заместитель КГГА Петр Оленич.

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Мы разработали цифровой инструмент прямой демократии, с помощью которого киевляне и украинцы могут высказаться, выбрав новые названия для улиц, площадей или проспектов.

– заметил заместитель КГГА.

Спикер добавил, что подготовкой новых названий занималась экспертная среда – лингвисты, историки и другие ученые. Учитывались исторические факты, обычаи и национальные традиции.

Как происходит голосование

Голосование размещено на платформе "Киев Цифровой". Принять участие могут не только горожане, но и все украинцы. Организаторы предлагают оставить свой голос с помощью банк-ID. Ожидается, что голосование будет продолжаться до 19 июня.

По предварительной информации, многие украинцы уже сделали свой выбор – более 1 миллиона человек. Подробные результаты рассчитывают получить до конца текущего дня. После завершения голосования специалисты намерены подготовить статистические данные по регионам.

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