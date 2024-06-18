Количество заявок на оператора дрона резко возросло: комбат "Ахиллеса" ответил почему

Новый закон о мобилизации, который подписал президент Украины Владимир Зеленский вступил в силу 18 мая. Военные сообщают, что в связи с этим ситуация на фронте улучшилась. Стало больше желающих овладеть навыками оператора дронов.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что новый мобилизационный закон положительно влияет на боеспособность украинской армии. Боевые бригады пополняются личным составом, который имеет базовую подготовку и еще дополнительно приобретает опыт после распределения по воинским частям.

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Количество операторов дронов увеличилось

Юрий Федоренко отметил, что в обществе сформировалось мнение, что управление беспилотными системами это легко.

На самом деле работа оператора беспилотников очень тяжелая. Для того, чтобы эффективно применять дроны, чтобы доставить их к цели, необходимо как можно ближе подбираться к линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул командир батальона.

По его словам, служебная нагрузка на операторов дронов достаточно высокое. Те, кто заполняет анкеты и желает служить в подразделениях беспилотных систем должны быть физически выносливыми, мотивированными и дисциплинированными. Федоренко добавил, что также важно иметь умение быстро усваивать необходимую информацию по применению дорогостоящей техники.

Эта работа очень ответственная. Чем больше дронов и операторов, тем больше удается бить врага. Это позволяет сохранять жизнь нашим пехотинцам,

– сказал командир батальона "Ахиллес".