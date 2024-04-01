"Ее жизнь будет непродолжительной": почему оккупанты торопятся с железной дорогой из Ростова в Крым
Оккупанты работают над созданием по меньшей мере двух железнодорожных веток на временно оккупированных территориях юга Украины. Россияне не могут в достаточном количестве перевозить военную технику, поэтому имеют проблему с логистикой.
О планах россиян относительно железной дороги 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета, отметив, что работы ведутся очень мощные. Однако "жизнь" этой ветки не будет долгой.
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Железные дороги россиян
Ветка, которая есть вдоль побережья Азовского моря – это долговременный проект оккупантов, которые планируют соединить Россию с Мариуполем. По второй ветке – это не строительство, а реконструкция уже действующего полотна, с добавлением некоторых участков. Однако эта железная дорога расположена очень близко к линии разграничения.
"Я абсолютно согласен с Кириллом Будановым. Мы очень часто видим результаты действий украинского "хлопка" и на этом направлении, я считаю, будет легко помешать строительству и эксплуатации этой дороги", – отметил Забавин.Интересно! Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может стать серьезной проблемой, но надеется, что Украина с ней справится, ведь имеет опыт.
Почему россияне торопятся
По словам депутата Мариупольского горсовета, оккупанты испытывают весомые проблемы с логистикой. Через Крымский мост они не могут в достаточном количестве перевозить военную технику, поэтому на всю мощность используют автодорогу через Ростов, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и в направлении Розовки (Запорожская область). В этой цепочке доставки россияне часто останавливают транспорт с пищевыми продуктами. Их приоритетом является военная техника, боевой комплект.
Этот участок дороги загружен максимально и говорит о том, что оккупанты испытывают большую потребность, потому что работы ведутся очень мощные. Однако "жизнь" участка возле Волновахского района, даже, если его достроят и введут в эксплуатацию, будет непродолжительной,
– прокомментировал Забавин.
Строительство железной дороги: последние новости
- Путин заявил, что железнодорожная линия должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование Керченского моста. Впрочем, в разведке отмечают, что действующая железная дорога проходит через территорию, которую могут поражать высокоточные ударные системы большой дальности.
- Еще в ноябре 2023 года предатель Украины Евгений Балицкий заявил о строительстве железной дороги из Ростова в Крым. По плану россиян, она должна проходить через Мариуполь и Бердянск.
- Британская разведка сообщила, что железная дорога, которую строят россияне, является уязвимой для украинских высокоточных ударных систем большой дальности. Вероятно, одной из главных целей новой ветки будет поддержка российской военной инфраструктуры в Мариуполе.