"Ее жизнь будет непродолжительной": почему оккупанты торопятся с железной дорогой из Ростова в Крым

Оккупанты работают над созданием по меньшей мере двух железнодорожных веток на временно оккупированных территориях юга Украины. Россияне не могут в достаточном количестве перевозить военную технику, поэтому имеют проблему с логистикой.

О планах россиян относительно железной дороги 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета, отметив, что работы ведутся очень мощные. Однако "жизнь" этой ветки не будет долгой.

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Железные дороги россиян

Ветка, которая есть вдоль побережья Азовского моря – это долговременный проект оккупантов, которые планируют соединить Россию с Мариуполем. По второй ветке – это не строительство, а реконструкция уже действующего полотна, с добавлением некоторых участков. Однако эта железная дорога расположена очень близко к линии разграничения.

"Я абсолютно согласен с Кириллом Будановым. Мы очень часто видим результаты действий украинского "хлопка" и на этом направлении, я считаю, будет легко помешать строительству и эксплуатации этой дороги", – отметил Забавин.

Почему россияне торопятся

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил , что эта железная дорога может стать серьезной проблемой, но надеется, что Украина с ней справится, ведь имеет опыт.

По словам депутата Мариупольского горсовета, оккупанты испытывают весомые проблемы с логистикой. Через Крымский мост они не могут в достаточном количестве перевозить военную технику, поэтому на всю мощность используют автодорогу через Ростов, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и в направлении Розовки (Запорожская область). В этой цепочке доставки россияне часто останавливают транспорт с пищевыми продуктами. Их приоритетом является военная техника, боевой комплект.

Этот участок дороги загружен максимально и говорит о том, что оккупанты испытывают большую потребность, потому что работы ведутся очень мощные. Однако "жизнь" участка возле Волновахского района, даже, если его достроят и введут в эксплуатацию, будет непродолжительной,

– прокомментировал Забавин.

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