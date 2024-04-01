Про плани росіян щодо залізниці 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради, зауваживши, що роботи ведуться дуже потужні. Проте "життя" цієї гілки не буде довгим.

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Залізниці росіян

Гілка, яка є вздовж узбережжя Азовського моря – це довготривалий проєкт окупантів, які планують сполучити Росію із Маріуполем. Щодо другої гілки – це не будівництво, а реконструкція вже чинного полотна, з додаванням деяких дільниць. Однак ця залізниця розташована дуже близько до лінії розмежування.

"Я абсолютно згоден з Кирилом Будановим. Ми дуже часто бачимо результати дій української "бавовни" і на цьому напрямку, я вважаю, буде легко перешкодити будівництву та експлуатації цієї дороги", – зазначив Забавін.

Цікаво! Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ця залізниця може стати серйозною проблемою, але сподівається, що Україна з нею впорається, адже має досвід.

Чому росіяни квапляться

За словами депутата Маріупольської міськради, окупанти відчувають вагомі проблеми із логістикою. Через Кримський міст вони не можуть в достатній кількості перевозити військову техніку, тому на всю потужність використовують автодорогу через Ростов, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і в напрямку Розівки (Запорізька область). В цьому ланцюжку доставлення росіяни часто зупиняють транспорт з харчовими продуктами. Їхнім пріоритетом є військова техніка, бойовий комплект.

Ця ділянка дороги завантажена максимально і каже про те, що окупанти відчувають велику потребу, бо роботи ведуться дуже потужні. Однак "життя" ділянки біля Волноваського району, навіть, якщо її добудують і введуть в експлуатацію, буде нетривалим,

– прокоментував Забавін.

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