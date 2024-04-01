Про плани росіян щодо залізниці 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради, зауваживши, що роботи ведуться дуже потужні. Проте "життя" цієї гілки не буде довгим.
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Залізниці росіян
Гілка, яка є вздовж узбережжя Азовського моря – це довготривалий проєкт окупантів, які планують сполучити Росію із Маріуполем. Щодо другої гілки – це не будівництво, а реконструкція вже чинного полотна, з додаванням деяких дільниць. Однак ця залізниця розташована дуже близько до лінії розмежування.
"Я абсолютно згоден з Кирилом Будановим. Ми дуже часто бачимо результати дій української "бавовни" і на цьому напрямку, я вважаю, буде легко перешкодити будівництву та експлуатації цієї дороги", – зазначив Забавін.
Чому росіяни квапляться
За словами депутата Маріупольської міськради, окупанти відчувають вагомі проблеми із логістикою. Через Кримський міст вони не можуть в достатній кількості перевозити військову техніку, тому на всю потужність використовують автодорогу через Ростов, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і в напрямку Розівки (Запорізька область). В цьому ланцюжку доставлення росіяни часто зупиняють транспорт з харчовими продуктами. Їхнім пріоритетом є військова техніка, бойовий комплект.
Ця ділянка дороги завантажена максимально і каже про те, що окупанти відчувають велику потребу, бо роботи ведуться дуже потужні. Однак "життя" ділянки біля Волноваського району, навіть, якщо її добудують і введуть в експлуатацію, буде нетривалим,
– прокоментував Забавін.
Будівництво залізниці: останні новини
- Путін заявив, що залізнична лінія повинна досягти Севастополя та покликана забезпечити дублювання Керченського мосту. Втім, у розвідці наголошують, що чинна залізниця проходить через територію, яку можуть вражати високоточні ударні системи великої дальності.
- Ще у листопаді 2023 року зрадник України Євген Балицький заявив про будівництво залізниці з Ростова до Криму. За планом росіян, вона має проходити через Маріуполь та Бердянськ.
- Британська розвідка повідомила, що залізниця, яку будують росіяни, є вразливою для українських високоточних ударних систем великої дальності. Ймовірно, однією з головних цілей нової гілки буде підтримка російської військової інфраструктури в Маріуполі.