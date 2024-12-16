Нет уверенности, что новая железная дорога россиян работает, – в ВМС указали на признак

Россияне пока не начали использовать свою новую железную дорогу. Свидетельством того является рискованный шаг, на который пошли оккупанты.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель МВД Дмитрий Плетенчук, отметив, что враг сейчас использует для перевозок топлива Керченский мост, хоть и боится возможного "хлопка". В то же время россияне активно вывозят с оккупированных территорий украинское зерно.

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Почему новая железная дорога россиян не работает

По словам представителя ВМС, пока россияне вынуждены перевозить поездами цистерны с горючим через Керченский мост, что не делали достаточно давно из-за опасений относительно определенных "инцидентов" и последствий.

После поражения моста оккупанты не использовали мост для логистики ни топлива, ни тяжелой бронетехники.

Нет уверенности, что новая железная дорога россиян работает, если брать соединение Ростов-Джанкой. Переброска топлива через мост тоже требует дополнительной верификации, но это очень вероятно,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что враг, к сожалению, использует логистические пути из Бердянска и Мариуполя для вывоза награбленного. Говорится о зерне, которое россияне собирают на оккупированных территориях Украины, перебрасывают на зерновые терминалы, а затем с поддельными документами перепродают другим странам.

Украина соблюдает требования международного законодательства, поэтому не стоит на пути гражданского судоходства даже в признанные порты России.

Относительно оккупированных портов в Крыму, которых есть минимум 5, или судов, которые заходят в Бердянск или Мариуполь, Украина их преследует согласно действующему украинскому и международному законодательству,

– отметил Плетенчук.

Кстати, 14 декабря СБУ, ССО и ГУР уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего и повредили железнодорожную ветку из Крыма в Запорожье, остановив логистический путь врага. Вероятно, что удалось уничтожить то топливо, которое ранее украинские дроны не получили в порту в Бердянске.