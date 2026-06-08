В Крыму остановили движение железной дороги: враг заявляет об атаке БПЛА на один из пассажирских поездов

Посреди ночи на территории оккупированного полуострова остановилось движение железной дороги. Всех пассажиров выгнали из поездов.

Оккупационные власти заявили, что причина тому атака украинских дронов. В результате удара БпЛА был поврежден локомотив поезда №68 Москва – Симферополь.

Смотрите также ССО поразили нефтебазу и нефтяной терминал в оккупированном Крыму

Почему в Крыму отменили плановое движение поездов?

По словам так называемого губернтатора Крыма Сергея Аксенова, пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза получил ранения.

"Сейчас решается вопрос доставки пассажиров автобусами", – написал чиновник около 3-х ночи.

Утром железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что плановое движение поездов остановлено.

На данный момент в Симферополь автобусами везут пассажиров 3 поездов: один приехал из Москвы, два других – из Петербурга

По состоянию на 06:00 (по московскому времени) остановлены поезда в Крым:

№316 – Адлер – Симферополь. Задержка на 3,5 часов.

№25 – Минеральные Воды – Симферополь. Задержка около 2:00.

№92 – Москва – Севастополь. Задержка 3:00.

№173 – Москва – Евпатория. Задержка 2,5 часа.

№28 – Москва – Симферополь. Задержка 1,5 часа.

По направлению из Крыма остановлены поезда:

№92 Севастополь – Москва. Задержка около 7 часов.

№98 Симферополь – Москва. Задержка 4,5 часов.

№184 Севастополь – Мурманск. Задержка около 6 часов.

Напомним, что после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ и логистике в оккупированном Крыму начались серьезные проблемы с топливом. Россияне паникуют, стоят в больших очередях на АЗС и массово жалуются на дефицит бензина.

Проблемы возникли после того, как Крымский мост закрыли для тяжелых грузовиков, а трассу, по которой завозили топливо, оккупанты назвали опасной из-за ударов ВСУ. Российские пропагандисты уже признают, что без вмешательства властей ситуацию не решить.