Пока не исказили восприятие: будет ли нас поддерживать Запад на фоне скандалов

Украину потряс ряд скандалов, связанных с коррупцией, хищением бюджетных средств и т.д. Это не должно повлиять на международную помощь Украине от западных партнеров. Однако эти ситуации нужно исправлять.

На фоне последних скандалов в Украине у многих могут появиться сомнения, не прекратит ли Запад помогать Украине. Об этой теме 24 Каналу говорил народный депутат Ярослав Железняк.

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Будет ли Запад и дальше помогать Украине

Как считает Железняк, Запад будет точно оказывать Украине помощь, чтобы противостоять российским захватчикам. Пока разные скандалы не повлияли на эту ситуацию.

Смотрите, нам точно будут помогать, чтобы мы выстояли в войне. Тут, слава Богу, наши коррупционеры пока не исказили восприятие. Но напоминаю, что после победы и уже сейчас нам нужно восстанавливать страну. И, если у вас есть хоть какие-то сомнения, что увольнение господина Тимошенко связано только с внутренней ситуацией, то нет,

– отметил Железняк.

Он предполагает, что в ближайшем будущем покинет свой пост и заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров. Или это может произойти и другими методами. К примеру, как это делалось с одиозными украинскими олигархами.

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Олег Татаров – бывший чиновник МВД во время президентства Виктора Януковича. Он занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД – руководителя управления по организации контроля за расследованием преступлений во время событий Революции достоинства. Тогда же он публично освещал вопросы задержания протестующих и освещал ситуацию со стороны милиции.

Железняк подчеркнул, что никто не будет закрывать глаза на хищение средств. Он намекнул, что некоторые чиновники уже умудрились завладеть не только украинскими деньгами, но и иностранными.

В отличие от регионалов, которые имели юрисдикцию, куда могли сбежать, и их бы не трогали… Некоторые наши чиновники умудрились украсть не только украинские деньги, но и иностранные. К примеру, на хранении различных ядерных штук. Им нужно опасаться, что ответственность придет в других юрисдикциях. Можно увидеть, как это происходит на примере того же Фирташа,

– заметил Железняк.

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