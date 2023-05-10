Сбивает даже мины: как работает израильская система ПВО "Железный купол"
10 мая Израиль атаковали сотнями ракет из Сектора Газа. Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила 62 ракеты.
Эта система ПВО способна перехватывать самые примитивные цели – мины и самодельные ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.
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Эффективность системы составляет 90 – 95%
По его словам, у Израиля многослойная система ПВО. В нее входит в частности система "Железный купол", сбивающая мелкие цели. Также есть системы, способные сбивать крылатые, межконтинентальные и баллистические ракеты. Сегодня страну атаковали примитивными ракетами и снарядами.
Зильбер рассказал, что достаточно получить сообщение о воздушном ударе и компьютер сразу определяет, какую систему ПВО применить.
Цви Зильбер о системе противовоздушной обороны Израиля: смотреть видео
"Например, "Железный купол" умеет определять траекторию мины или ракеты и, если снаряд не летит в жилую застройку, то он не сбивается. При этом система имеет 90 – 95% эффективности. Если обстрелы массированы, то противостоять этому сложно. Сотни ракет могут "заспамить" систему", – отметил он.
Журналист добавил, что армия Израиля способна сбивать большую часть ракет, летящих на территорию страны. В частности, с 2000 года на вооружении находится система ПВО с ракетой "Хец", которая имеет несколько модификаций и способна перехватывать цели на высоте до 100 километров.
Обострение в Израиле
- В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал предводителей боевиков в Секторе Газы.
- В ответ палестинцы начали обстрел страны. По данным Армии обороны Израиля, 205 снарядов пересекли границу. "Железный купол" перехватил 62 ракеты, а три упали в городах. Есть пострадавшие.
- На видео попало, как сотни людей из одного из местных пляжей в Тель-Авиве под звуки сирен убегали в укрытие.