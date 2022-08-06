"Железный купол" уничтожает 95% ракет: Израиль под интенсивным обстрелом

В течение последних суток происходят интенсивные обстрелы Израиля, особенно приграничных населенных пунктов. Известно как о минометных, так и о ракетных ударах.

Некоторые ракеты долетают до центра страны – Тель-Авива и пригородов. Об этом 24 каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский.

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Армия демонстрирует высокую эффективность ударов

Сегодня, 6 августа, Израиль продолжил атаковать объекты "Исламского джихада" в секторе Газа. Операция получила название "Рассвет".

По словам журналиста, сейчас со стороны Израиля только 3 пострадавших, которые имеют осколочные ранения.

"Израильская армия пытается действовать хирургическими методами на территории сектора Газа. Сообщается о 15 погибших, из них только 2 человека гражданские, остальные – боевики. Я считаю, что это достаточно высокая эффективность ударов", – отметил Янушевский.

"Железный купол" перехватывает 95% ракет

Как отметил Роман Янушевский, Израилю повезло иметь "железный купол" – систему, перехватывающую ракеты, которые летят на несколько десятков километров. Она просчитывает траекторию и сбивает ракеты, летящие в жилые районы.

Следовательно, 95% вражеских ракет, которые могут разрушить дома или убить людей, сбиваются. "Это не значит, что жизнь в Израиле является абсолютно безопасной, но в целом эта система достаточно эффективна", – отметил Янушевский.

Журналист добавил, что по состоянию на сейчас по Израилю выпустили по меньшей мере 200 ракет. Такое количество зафиксировано чуть больше, чем за сутки.

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