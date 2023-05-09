Превратите Z в песочные часы, – "Желтая лента" призывает к сопротивлению

Участники движения "Желтая лента" обращаются к жителям временно оккупированных территорий. Украинцев призывают приобщиться к мощной акции "Наступает время деоккупации" и превращать российские "зетки" в песочные часы.

Активисты подчеркивают, что время рашиZма заканчивается, – наступает время деоккупации. Как присоединиться к сопротивлению российской агрессии, узнайте дальше.

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Сломать планы врага можем все вместе

Участники движения общественного сопротивления призывают присоединиться к акции "Наступает время деоккупации" и превращать символы Z в сине-желтые песочные часы.

"Желтая лента" обращается ко всем организациям, сопротивляющимся россиянам в оккупации, и к украинцам, которые, несмотря на репрессии, давление и усталость, продолжают верить и ждать ВСУ.

Сейчас в Москве проходит "парад победы", во всех городах, находящихся под оккупацией, рашисты устраивают "праздничные мероприятия". Они полагают, что здесь навсегда. Но сломать их планы можем мы все вместе. Видите граффити из Z – превратите ее в часы! Видите постеры и буклеты из Z — превратите их в часы,

– отметили в "Желтой ленте".

Также распространяйте символ песочных часов на рублях, чтобы российские захватчики знали, что их время истекает.

Обращение "Желтой ленты": смотрите видео

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Кадыровцы убегали через желтые ленты и букву "Ї"

Движение "Желтая лента" начало свою мощную работу в апреле 2022-го. Оккупанты напуганы не на шутку.

Так, в эксклюзивном интервью 24 Канала один из участников движения рассказал, что в Мелитополе был случай, когда кадыровцы выезжали из здания из-за того, что на нем была нарисована желтая лента и буква "Ї".