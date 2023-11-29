Очень трудно отследить покушение: экс-начальник ГУР МО сказал, как могли отравить жену Буданова

Супругу главы украинской разведки Марианну Буданову отравили. Но единственная возможность предотвратить покушение на убийство или теракт есть тогда, когда нападающие или террористы "изучают" режим "объекта", на который планируют покушение.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отметив, что речь идет о времени, маршрутах, передвижениях и местах пребывания. Отметим, что об отравлении Будановой стало известно 28 ноября.

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"Именно в это время они наиболее уязвимы, и их можно обнаружить внешним контрнаблюдением. Если они уже проверили, собрали информацию, дальше они "ложатся на дно", чтобы уже готовить покушение. И ты никогда не узнаешь, когда и в какое время или в какой способ будет это реализовано", – сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Безопасность сотрудников спецслужб – это взаимодействие разведывательных структур Украины. Любая информация, которая стала известна о подготовке покушения или террористического акта, сразу передается в Службу безопасности. Дальше её прорабатывают.

Если, например, этот первый круг не сработал, тогда привлечен второй круг – это, непосредственно, уже собственная безопасность,

– подчеркнул Кондратюк.

Как можно предотвратить покушение или теракт: смотрите видео

Отсутствие доступа России

Главное управление разведки, возможно, было наименее уязвимой структурой от проникновения российских спецслужб. Это удалось сделать с 2014 года. Все благодаря, в частности, фильтрациям и помощи западных партнеров.

"ГУР оставалось наиболее закрытой спецслужбой для России. И тем ударам или тем мерам, которые сейчас принимаются, Россия не может противодействовать. Потому что она не имеет туда доступа", – отметил бывший начальник ГУР МО.

Большое количество российских агентов, созданных во время пророссийского политического руководства Украины, с начала военных действий было напугано реакцией украинцев. А также тем, что происходит. Именно поэтому эти люди прекратили связи со страной-агрессором. Однако прошло время и некоторых людей начали шантажировать. Мол, их могут разоблачить.

Россияне активно пытаются вернуть влияние на вышедшую из-под контроля агентуру,

– подчеркнул Валерий Кондратюк.

К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о том, что страна-агрессор активизировала шпионов, которые "спят". Все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Создать новую агентуру – достаточно сложно. Ведь некоторые возможности российских спецслужб уничтожили, когда убрали пророссийские партии. Также в Украине уменьшили влияние УПЦ МП.

"Был филиал, по сути – филиал ФСБ. Через который происходило влияние на сознание наших граждан и где предоставлялись аргументы "в пользу" войны России против Украины", – сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины.

Однако сейчас "проснувшиеся" российские агенты будут пытаться восстановить контроль. Они будут стараться делать новые информационные вбросы насчёт конфликтов среди военных и политиков, а также – террор среди военно-политического руководства государства.

Что известно об отравлении Марианны Будановой