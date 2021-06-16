В Женеве кремлевским журналистам отказали включить футбол с участием сборной России

Российским журналистам, приехавшим в Женеву на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, отказали включить матч Финляндия – Россия. Швейцарцы не захотели переключить канал телевизора.

Российские медийщики сидели на веранде пресс-центра. На их просьбы переключить канал местные не реагировали.

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Ну и главный вопрос в Женеве на эту минуту: удастся ли убедить швейцарцев переключить телевизор на веранде пресс-центра на матч Финляндия – Россия?

– говорится в сообщении.

Впоследствии в телеграм-канале заявили, что швейцарцы все-таки не отреагировали на просьбу: "Нет, не включили нам футбол. Безразличны швейцарцам подвиги подопечных Черчесова".

Что происходит в Женеве

16 июня в вилле Ла Гранж 16 июня встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.

Президенты обсудят Украину, пандемию, экономику, кибератаки, Сирию и другие актуальные темы.

После встречи запланированы отдельные пресс-конференции. Вместе политики к журналистам не выйдут.

Город усиленно охраняют-в воздушном пространстве запретили летать беспилотникам, а местным жителям рекомендовали работать дистанционно, ведь некоторые улицы будут перекрыты.

Финны встретились с россиянами во втором туре чемпионата Европы. Матч стартовал в 16:00 по киевскому времени.

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