В Женеве кремлевским журналистам отказали включить футбол с участием сборной России

Российским журналистам, приехавшим в Женеву на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, отказали включить матч Финляндия – Россия. Швейцарцы не захотели переключить канал телевизора.
Российские медийщики сидели на веранде пресс-центра. На их просьбы переключить канал местные не реагировали.
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Ну и главный вопрос в Женеве на эту минуту: удастся ли убедить швейцарцев переключить телевизор на веранде пресс-центра на матч Финляндия – Россия?
– говорится в сообщении.
Впоследствии в телеграм-канале заявили, что швейцарцы все-таки не отреагировали на просьбу: "Нет, не включили нам футбол. Безразличны швейцарцам подвиги подопечных Черчесова".Обратите внимание! Финны встретились с россиянами во втором туре чемпионата Европы. Матч стартовал в 16:00 по киевскому времени.
Что происходит в Женеве
- 16 июня в вилле Ла Гранж 16 июня встретились президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.
- Президенты обсудят Украину, пандемию, экономику, кибератаки, Сирию и другие актуальные темы.
- После встречи запланированы отдельные пресс-конференции. Вместе политики к журналистам не выйдут.
- Город усиленно охраняют-в воздушном пространстве запретили летать беспилотникам, а местным жителям рекомендовали работать дистанционно, ведь некоторые улицы будут перекрыты.
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