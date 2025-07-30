Правительство 30 июля внесло изменения в документы по воинскому учету. Новации касаются женщин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

Смотрите также Правительство расширяет "Контракт 18–24" для операторов дронов: имеет особые условия

Что известно об изменениях для женщин-медиков по военному учету?

Изменения внесли в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Предусмотрено автоматическое взятие на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия; уточнен алгоритм действий учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки по таким категориям женщин; усовершенствован механизм внесения информации в ЕГРВ "Оберіг",

– говорится в сообщении.

По словам Мельничука, было упорядочено ведение персонально-первичного воинского учета в исполнительных органах местного самоуправления, актуализирован перечень отчетных документов, приведены графы списков персонального воинского учета в соответствие с данными военно-учетных документов.

Кроме этого, предусмотрено присвоение первичного воинского звания "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет лиц, достигших 25-летнего возраста и не проходивших военной службы или базовой общевойсковой подготовки, без их вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и тому подобное.