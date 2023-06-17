Ждет смеха детей и победы: трогательная история единственной жительницы разрушенной Дементиевки

От Дементиевки Дергачевского общества Харьковской области до российской границы расстояние – 10 километров. Поэтому село полностью разрушено. Однако, несмотря на это, там живет единственная жительница.

Вера Чернуха, которой 76 лет, решила остаться на своей земле и возле своего, пусть и разбитого дома. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Работа спасает

Вера имеет любящую семью, внуков в Харькове, однако не хочет к ним переезжать. Хотя жизнь ее в Дементиевке очень тяжелая. Дом, который она строила вместе со своим мужем, полностью разбит.

Женщина весь день проводит в огороде и восстанавливает вместе с семьей флигель, который остался не полностью разбитым. Эта работа позволяет ее спасаться морально и эмоционально.

На огороде у Веры очень много воронок. Она даже находит там оружие.

"Сяду, поплачу и снова иду делать. Целую неделю погреб разбирала, потому что был завален. На огороде огурцы посадила, картошку. А ямы какие на огороде. Одну зарыли", – рассказала женщина.

Женщина осталась жить сама в разрушенном селе в Харьковской области: смотрите видео

"Мне не страшно"

Село Дементиевка находилось под оккупацией, и Вера почувствовала на себе все ее ужасы – она была ранена, когда попала под обстрел. Ее без сознания вывезли на территорию России, но семья разыскала женщину и забрала ее в Харьков.

А когда Вера прошла реабилитацию после ранения, то вернулась в деревню и сейчас живет здесь с кошкой.

Вот кошка прибилась. Так я с ней разговариваю. Сейчас тихо, а ночью по 3 – 4 раза слышны взрывы – из Золочева (Харьковская область – 24 Канал), из Белгорода. Но ничего. Мне не страшно. А чего бояться? Россияне же не убили,

– рассказывает Вера Чернуха.

Вера очень ждет, чтобы в Дементиевке начали ремонтировать коммуникации, но пока ремонтные работы продолжаются на подступах к селу, потому что оно расположено в довольно отдаленном месте.

Вера признается, что ждет двух вещей: чтобы снова в Дементиевке были люди, чтобы в селе был слышен детский смех и чтобы война наконец закончилась нашей победой. И чтобы все те, кто нас сейчас нас защищает, вернулись домой.

Обстрелы в Харьковской области продолжаются

Враг 17 июня обстрелял деревню Гурьев Казачок. Было прямое попадание из ПТРК "Корнет" в автомобиль, в котором находились двое волонтеров – 42-летний мужчина и 53-летняя женщина из пгт Золочев. К сожалению, они погибли.

Ранее, 13 июня, оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". В результате попадания поврежден фасад здания в Киевском районе, а также загорелся склад в Салтовском районе.

10 вражеских беспилотников 12 июня атаковали Богодуховский и Купянский районы в Харьковской области. Есть жертвы: 29-летний мужчина погиб, а 39-летний получил ранения.

Дементиевка одна из пяти деревень в Дергачевской общине Харьковской области, которые имеют очень большие разрушения и в них почти не осталось людей.