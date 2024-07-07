В Ивано-Франковске женщина выпала из маршрутки, которая двигалась: в сети показали видео

Дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц Ивано-Франковска. Там пассажирка вывалилась из маршрутного авто прямо во время движения.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили обстоятельства опасного инцидента. Отмечается, что он произошел на улице Коновальца около 16:00 вчера, 6 июля.

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Угрожающий момент

Из автобуса, который ехал по маршруту "Черниев – вокзал", через заднюю дверь выпала женщина. Вероятно, двери открылись на ходу.

Предварительно, известно, что потерпевшей 46 лет. У нее диагностировали черепно-мозговая травма, рваные травмы кожи и повреждения конечностей. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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Подобный инцидент произошел в Одесской области. Там, когда маршрутка осуществляла поворот на одном из перекрестков, из транспортного средства выпала одна из пассажирок. Это произошло потому, что водитель забыл закрыть дверь.

Напомним, что вчера, 6 июля, крупное ДТП произошло на дороге в Ровенской области. Там произошло столкновение автоцистерны, которая перевозила молочный субпродукт, и маршрутного микроавтобуса с пассажирами. Предварительно, у грузовика развалилось переднее колесо, водитель потерял управление и вылетел на встречную полосу, въехав в автобус. В результате аварии погибли 14 человек – водители обоих транспортных средств и 12 пассажиров, среди которых – 6-летний мальчик. Выжить удалось только 57-летней женщине. Ее госпитализировали.