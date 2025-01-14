На Киевщине женщина выпала с 4-го этажа многоэтажки на крышу аптеки: ее госпитализировали
В городе Ирпень, что в Киевской области, с 4-го этажа жилого дома выпала женщина. Известно, что она упала на крышу аптеки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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В Киевской области женщина выпала с 4-го этажа жилого дома
О происшествии в ГСЧС сообщили во вторник, 14 января. Сам инцидент произошел в городе Ирпень, на улице Шевченко.
Там женщина 1960 года рождения упала на крышу аптеки, что находится на первом этаже 9- этажного дома.
Известно, что с помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи.
Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
В Киевской области женщина выпала с 4-го этажа на крышу аптеки / Фото ГСЧС
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Напомним, что во Львове 14-летняя 14-летняя девочка упала из окна четвертого этажа дома на улице Гринченко. У ребенка диагностировали многочисленные травмы. Инцидент произошел вечером 13 ноября 2024 года.