Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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На Київщині жінка випала з 4-го поверху житлового будинку

Про подію в ДСНС повідомили у вівторок, 14 січня. Сам інцидент трапився у місті Ірпінь, на вулиці Шевченка.

Там жінка 1960 року народження впала на дах аптеки, що знаходиться на першому поверсі 9- поверхового будинку.



Відомо, що за допомогою нош рятувальники транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Жінку госпіталізували до лікарні. Наразі обставини події встановлюють працівники правоохоронних органів.



На Київщині жінка випала з 4-го поверху на дах аптеки / Фото ДСНС

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Нагадаємо, що у Львові 14-річна дівчинка впала з вікна четвертого поверху будинку на вулиці Грінченка. У дитини діагностували численні травми. Інцидент стався ввечері 13 листопада 2024 року.