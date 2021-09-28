Женщинам – высокие каблуки, мужчинам – фраки: в "Слуге народа" определились с дресс-кодом съезда

В начале октября фракция "Слуга народа" соберется на выездном заседании, которое завершится грандиозной вечеринкой. Мероприятие состоится в известном отеле Rixos Prykarpattya, в Трускавце. Парламентариям уже дали четкие указания касательно дресс-кода.

Так, женщины должны быть на высоком каблуке или в босоножках, а мужчины – в черных классических туфлях. Судя по всему, "Слуга народа" планирует устроить светский вечер не хуже Каннского кинофестиваля.

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В сообщениях, которые получили парламентарии, отмечают, что нардепы должны соблюсти дресс-код Cocktail или Cocktail Attire. Это значит костюм для мужчин и вечернее платье для женщин.

Какие указания получили "слуги"

"Мужчины могут заменить фрак или смокинг уже классическим черным или максимально темным костюмом вместе с галстуком или без него, также внешний вид дополнят черные классические туфли", – говорится в сообщении.

Женщинам идеально подойдут коктейльные платья до колен или даже чуть выше колена, а также можно надеть костюм или топ с юбкой. На ноги – туфли на высокой шпильке или босоножки,

– добавили в "Слуге народа".

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями президентской партии, чтобы узнать больше деталей. Мы дополним этот материал позже.

Интересно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил, что будет диджеем на этом мероприятии. Это уже будет его не первый опыт за диджейским пультом. Летом в Скадовске Арахамия выступил перед молодежным крылом "Слуги народа". Глава фракции сыграл несколько сетов.

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Что известно о съезде "Слуги народа"