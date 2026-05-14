Одна из них – "Ари" из Сил беспилотных систем, которая рассказала в интервью 24 Каналу о реалиях службы.

Почему даже в армии стереотипы не исчезают?

Несмотря на то, что украинки служат в различных подразделениях – от боевых до тыловых – они до сих пор сталкиваются с оскорблениями и обесцениванием в обществе. Военнослужащая, комментируя эту тему, отмечает, что быстрых изменений в восприятии ожидать не стоит.

Я думаю, что нужно много времени. Не исчезнет оно так просто, потому что сошлись многие факторы. В общем это и мизогиния как явление, которое существует уже не один десяток лет,

– говорит "Ари".

По ее словам, часть негативного отношения к женщинам в армии связана не только с гендерными стереотипами, но и с социальными сравнениями между гражданскими мужчинами и женщинами, которые выбрали службу. Она также отмечает, что преодоление предубеждений будет происходить постепенно – через привыкание общества к новой роли женщины в военных структурах и ее нормализацию.

Отдельно военнослужащая обращает внимание на обесценивание работы военных на небоевых должностях. Армия является сложной системой, в которой каждое подразделение выполняет критически важную функцию для общего результата.

Она подчеркивает, что хотя пехота является ключевым звеном на передовой, без тыловых служб ее работа была бы невозможной: от логистики до обеспечения техникой и ресурсами.

Конечно, я не скажу, что моя служба в медийном отделе – это то же, что пехота. Это очевидно совсем не то. И я не требую от людей, чтобы они меня благодарили за службу... Но и обесценивать это, называя "ненастоящей службой" – это смешно, если честно,

– отмечает "Ари".

Военнослужащая добавляет, что подобное обесценивание часто является способом психологической самозащиты, когда люди пытаются "справиться с собственной совестью", преуменьшая роль других.

"Ари" отмечает, что и женщины в армии, и военные небоевых специальностей выполняют важную часть общей работы, которая обеспечивает функционирование всей армии.

Что советует "Ари" другим женщинам, которые хотят присоединиться к службе?

Военнослужащая "Ари" поделилась советами для женщин, которые рассматривают возможность службы в Силах обороны в Силах обороны. Она отмечает, что ключевым фактором успешной и комфортной службы является отношение к женщинам в конкретном подразделении.

По ее словам, этот вопрос стоит ставить еще на этапе рекрутинга – как рекрутерам, так и непосредственно командирам. Она советует не довольствоваться общими ответами о "равное отношение", а уточнять практические условия службы.

Также "Ари" рекомендует искать реальные отзывы военнослужащих, которые уже проходят службу в выбранном подразделении. Это, по ее мнению, помогает лучше понять реальную атмосферу внутри части. Она подчеркивает, что именно непосредственное командование чаще всего определяет ежедневный комфорт женщины в армии. В случаях, когда подразделение не является дружественным к женщинам, служба может превращаться в постоянную борьбу за возможность выполнять свои обязанности.

"Ари" советует выбирать то место, где уже есть положительный опыт службы женщин, чтобы избежать лишней психологической нагрузки. Она также выражает надежду, что со временем комфортные условия станут нормой для всей армии, а не отдельных подразделений.