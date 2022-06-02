"Жены блокируют воинскую часть": мобилизованные из оккупированного Донбасса жалуются на беспорядок

Украинская разведка перехватила разговор двух жителей с оккупированной Россией территории Донецкой области. Они жалуются на беспорядок в армии страны-агрессорки и полное бесправие.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В разговоре жители оккупированного Донецка жалуются, что российское военное командование не отпускает никого на ротацию.

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Жены блокируют часть

Один из собеседников рассказал, что жены "мобилизованных" блокируют воинскую часть. Так они хотят добиться, чтобы российское оккупационное командование наконец-то отпустило домой их мужчин.

"105 и 107 полк уже в Донецке, однако их не отпускают. Жены блокируют воинскую часть, но домой не разрешают", – рассказал житель оккупированной территории Донецкой области.

Мобилизируют непригодных

В разговоре мужчины также жаловались, что оккупационное командование "мобилизовало" их даже несмотря на непригодность к военной службе, что подтверждают документы. Мол, они должны сами предупредить об этом раньше времени.

"Даже то, что нас набрали за "белыми билетами" – это не нарушение. Мы якобы должны предупредить, что он у нас есть. Здесь вообще цирк. Сейчас все равно буду писать жалобу, пошли на**", – сказал один из участников. перехваченного разговора.

Беспорядок на фронте

Также один из "мобилизованных" рассказал, что в их части полный беспорядок. Он отметил, что из-за выпадов некоторых солдат – украинские военные определили место их пребывания и обстреляли его.

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Он рассказал, что некоторые их военные разъезжают по селам на "отжатом" автомобиле и ищут интернет, вылезая на разные повышения, чем привлекают внимание. Кроме того, отметил, что в батальоне продолжается массовое пьянство.

"От них уже село воет. Неадекваты", – сказал он.

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