Не купить и не дискредитировать: расшатают ли российский режим митинги жен мобилизованных
Жены российских мобилизованных 7 ноября вышли на митинг в Москве. Около 30 женщин требовали от властей России вернуть их мужчин домой. Следующие акции протеста они планируют провести уже в около 20 регионах.
Российский оппозиционер, политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал 24 Каналу, что это движение может расти, пока идет война в Украине. Более того, он может оказаться силой более эффективной, чем российская оппозиция.
Важно В России резко возросло количество тех, кто отказывается идти на войну против Украины
Усиливается неполитическая оппозиция
Российские власти привыкли, что любое политическое движение можно либо купить, либо дискредитировать
Во время Второй чеченской войны в России движение матерей солдат сыграло немаловажную роль, ведь его нельзя было купить или дискредитировать. Нет ничего, что можно было дать матери, чтобы имело такую же ценность как жизнь ее сына,
– заметил политтехнолог.
Какие могут быть последствия митингов мобилизованных в России: смотрите видео
Вполне возможно, что такие, на первый взгляд, слабые структуры, как движение жен мобилизованных, окажутся сильнее, чем политические партии или олигархи. В то время как на политических противников Владимира Путина и не стоит надеяться.
Однако конкретная форма протеста – в частности жен российских мобилизованных, по мнению Марата Гельмана, может сработать на расшатывание ситуации в России.
Что известно о движении жен мобилизованных в России
- В центре Москвы 7 ноября собрались на митинг жены россиян, мобилизованных осенью 2022 года. Они потребовали вернуть домой их мужей и улучшить условия службы.
- В частности жены мобилизованных из Вологды записали видео, в котором сообщили, что их мужей отправили в наступление в Донецкой области без "снаряжения и подготовки". Двое российских военных погибли, а 10 получили ранения.
- Также женщины планируют провести более масштабные акции протеста. Одна из ориентировочных дат – 19 ноября. Митинги могут пройти в более чем в 20 регионах России, в том числе в Красноярске, Новосибирске, Челябинской области. Митинги в Москве и области намечены на более позднюю дату.