Російський опозиціонер, політтехнолог, галерист Марат Гельман розповів 24 Каналу, що цей рух може зростати, поки триває війна в Україні. Ба більше, він може виявитись силою більш ефективною, ніж російська опозиція.

Важливо У Росії різко зросла кількість тих, хто відмовляється йти на війну проти України

Посилюється неполітична опозиція

Російська влада звикла, що будь-який політичний рух можна або купити, або дискредитувати

Під час Другої чеченської війни в Росії рух матерів солдат зіграв важливу роль, адже його не можна було купити або дискредитувати. Немає нічого, що можна було дати матері, щоб мало таку ж цінність як життя її сина,

– зауважив політтехнолог.

Які можуть бути наслідки мітингів дружи мобілізованих в Росії: дивіться відео

Цілком можливо, що такі, на перший погляд, слабкі структури, як рух дружин мобілізованих, виявляться сильнішими, ніж політичні партії чи олігархи.

Варто сподіватись, на думку опозиціонера, не на політичних противників Владіміра Путіна, адже за ідеї свободи та демократії люди в таких жорстких умовах не будуть ризикувати життям.

"Коли ж мовиться про конкретну форму протесту, цілком можливо, що це спрацює на розхитування ситуації в Росії", – наголосив Марат Гельман.

Що відомо про рух дружин мобілізованих в Росії