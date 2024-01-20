Требуют ответов: жены российских мобилизованных приехали в общественную приемную Путина
Жены мобилизованных военных армии страны-агрессорки приехали в общественную приемную главы Кремля. Женщины хотят знать, когда следует ожидать, что их мужчин демобилизуют.
Как пишут росСМИ, жены российских мобилизованных требуют у Путина ответа, когда он подпишет указ о демобилизации, информирует 24 Канал.
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Хотят ответов от Путина
Жены мобилизованных российских окупантов жалуются, что неизвестно когда вождь Кремля подпишет указ о демобилизации.
Владимир Владимирович Путин издал указ, что мой муж должен быть там, вот мне и интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома,
– жаловалась жена российского военного.
При этом некоторые женщины специально обратили внимание, чтобы их обращение не сочли подписью за кандидата в президенты.
"Если нас попросят оставить подписи, мы скажем, что сначала мобилизованные дома, а потом подписи", – подчеркнула участник движения "Путь домой".
Недовольство россиян из-за войны
- После нескольких месяцев с начала полномасштабной войны среди российского населения уже начался ряд "прошений" от российских матерей, чтобы их сыновей не забирали на войну. Однако женщины совсем не против войны. Они сами подтвердили, что голосовали за Путина и его имперский режим. Так что теперь в ответ на свою поддержку хотят услуги и от агрессора. Матери "просили, умоляли и молили" не брать их сыновей на войну. Пусть кто-нибудь другой едет, только не они.
- Россия, кроме того, что мобилизовала на войну против Украины своих граждан, так еще и мобилизовала и жителей так называемых псевдореспублик. Их родные тоже жаловались и просили Путина вернуть мужчин домой. С соответствующей просьбой к кремлевскому диктатору обратились родные мобилизованных из ЛДНР.
- Жены российских мобилизованных после удара по Макеевке просили убрать мужчин с линии фронта в Украине. Впрочем, по словам российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, лучшим вариантом для армии России будет свергнуть с власти Владимира Путина.