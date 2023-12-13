"Будет развесистая "клюква" эмоций": как Путин отреагирует на требования жен мобилизованных

Жены российских мобилизованных отправляют сообщение на "прямую линию" с Владимиром Путиным, которое состоится 14 декабря. Женщины пишут о проблемах их мужчин, находящихся на фронте с Украиной.

В частности, жалуются на отсутствие мобилизованных отпусков и сложную процедуру выплат за ранения. Российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Путин гарантированно использует такие обращения, но в своих целях.

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Как Путин использует обращение жен мобилизованных

По предположению российского политолога, глава Кремля может встать на сторону женщин мобилизованных: согласиться с проблемой и приказать минобороны России подготовить график ротации – одни военные отправляются на отдых, а контрактники едут на фронт.

Это позволит успокоить тех, кто опасается новой волны мобилизации, а боятся ее очень сильно. То есть смотрите, мобилизованных заменяют контрактниками, тогда зачем вторая волна мобилизации. В таком режиме можно дотянуть до апреля, а после выборов объявлять новую волну,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Процедура принятия вопроса о ротации будет затяжной:

месяц минобороны России будет готовить график;

несколько недель будет проходить обсуждение;

в конце января – начале февраля утвердят решение, чтобы с середины февраля начать отпускать людей.

Затем начнутся выборы президента России. Вероятное решение об отпуске мобилизованных будут освещать как необъятную доброту Владимира Путина. Российская пропаганда начнет крутить "радостные" сюжеты о том, как российские "ветераны", увешанные медалями, приедут домой и как жены будут весело их встречать.

Будет развесистая "клюква" эмоций, которых ждут люди. Вроде "все близко, скоро уже победим". Это отвечает его предвыборным интересам. Поэтому я не исключаю, что они на такое пойдут,

– подчеркнул Галлямов.

Как в России отреагируют на такое решение

Однако, по словам Галлямова, генералы не захотят отпускать в отпуска солдат, которые хоть немного умеют держать оружие в руках и имеют начальные навыки боя. Поскольку новоприбывших военных заново нужно всего учить, а россияне не любят напрягаться.

Сейчас происходят противоречия между ответственными по выборам во главе с Сергеем Кириенко и военным руководством России.

В июле 2023 года, когда распространялась информация о вероятном подрыве россиянами Запорожской АЭС, там побывал первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко, чтобы продемонстрировать отсутствие панических настроений и попытаться решить проблемы комплектования станции персоналом.

Первые считают, что нужно отпустить воина на отдых перед выборами и учить новых. В то же время вторые говорят, чтобы российские солдаты продолжали работать и вообще отменили выборы президента России, если Владимир Путин не может победить без такого условия.

Невозможно предположить, чем закончится этот спор. Однако, поскольку это выгодно политтехнологично Путину, он может пойти на уступки женам. Но и женам нужно следующие несколько дней набирать обороты. Нужно демонстрировать, что они не остановятся, потому что если Кремль почувствует, что нажим слабеет, тогда эту тему проигнорируют,

– подытожил Аббас Галлямов.

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