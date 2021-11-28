Жертв уже трое: под завалами в Новой Одессе нашли мужчину

Спасатели нашли под завалами дома в Новой Одессе на Николаевщине тело мужчины. Таким образом, количество жертв взрыва возросло до трех.

Спасатели продолжают работу по поиску возможных жертв взрыва. Для этого привлекли 232 человека и 53 единицы техники.

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Погибшего пока не идентифицировали

Тело мужчины обнаружили 28 ноября около 16:10. Погибшего еще не идентифицировали, поэтому никакие другие данные спасатели не сообщили.

Мощный взрыв унес жизни уже трех человек. Сначала спасатели обнаружили тело женщины, которая жила в квартире, в которой произошел взрыв. Позже под завалами обнаружили тело мужчины.

Один человек находится в больнице с переломами, еще два в шоковом состоянии, однако от госпитализации отказались.

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