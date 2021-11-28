Жертв уже трое: под завалами в Новой Одессе нашли мужчину
Источник:ГСЧС
Спасатели нашли под завалами дома в Новой Одессе на Николаевщине тело мужчины. Таким образом, количество жертв взрыва возросло до трех.
Спасатели продолжают работу по поиску возможных жертв взрыва. Для этого привлекли 232 человека и 53 единицы техники.
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Погибшего пока не идентифицировали
Тело мужчины обнаружили 28 ноября около 16:10. Погибшего еще не идентифицировали, поэтому никакие другие данные спасатели не сообщили.
Мощный взрыв унес жизни уже трех человек. Сначала спасатели обнаружили тело женщины, которая жила в квартире, в которой произошел взрыв. Позже под завалами обнаружили тело мужчины.
Один человек находится в больнице с переломами, еще два в шоковом состоянии, однако от госпитализации отказались.
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Взрыв в Новой Одессе: главное
- Мощный взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе прогремел утром 27 ноября.
- Взрыв был настолько сильным, что разрушил 4 квартиры – 2 на четвертом этаже и еще 2 на пятом.
- Причиной трагедии стал взрыв газа.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
- 54 жителя дома эвакуировали.