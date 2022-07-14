Известно о 12 погибших

Украинские спасатели сообщили, что по состоянию на 12:40 известно о 12 погибших в результате ракетного удара по Виннице. Среди погибших – младенец.

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В пресс-службе ГСЧС добавили, что на месте страшной трагедии работают 90 спасателей, а также кинологи и психологи.



Коляска на месте обстрела в Виннице / Фото из местных телеграм-каналов

Коляска на месте обстрела в Виннице / Фото из местных телеграм-каналов

россия атаковала Винницу: что известно о ракетных обстрелах

В Винницкой области в 10:12 была объявлена ​​воздушная тревога. Приблизительно через полчаса Винницкий городской совет подтвердил ракетный удар со стороны российских захватчиков.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью.

В то же время, по данным Нацполиции, были зафиксированы 3 российские ракеты, попавшие в здание "Юбилейный" с офисными помещениями. От ударов также пострадали находящиеся поблизости жилые дома.

На месте ракетного удара возник пожар, который перекинулся на автостоянку, где загорелось около полусотни автомобилей. Сразу после отбоя в Виннице во второй раз объявили воздушную тревогу.

Кровавый ракетный удар со стороны россии осудил президент Владимир Зеленский. Глава государства одним из первых сообщил, что среди жертв атаки оккупантов есть маленький ребенок. Президент назвал ракетный удар со стороны россии – очередным террористическим актом.

На обстрел врага отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил необходимость признания россии страной – спонсором терроризма.

В то же время российские пропагандисты цинично врут, что попали в Винницу в военный объект. Таким образом рупоры кремля оправдывают обстрел гражданских объектов в Виннице.

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