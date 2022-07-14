Відомо про 12 загиблих

Українські рятувальники повідомили, що станом на 12:40 відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці. Серед загиблих – немовля.

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У пресслужбі ДСНС додали, що на місці страшної трагедії працюють 90 рятувальників, а також кінологи та психологи.



Коляска на місці обстрілу у Вінниці / Фото з місцевих телеграм-каналів



Коляска на місці обстрілу у Вінниці / Фото з місцевих телеграм-каналів

росія атакувала Вінницю: що відомо про ракетний обстріл