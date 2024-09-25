"Ее же уже разрушали": пострадавшие харьковчане вспомнили страшный удар по многоэтажке

Россия 24 сентября ударила по многоэтажке в Харькове. Есть пострадавшие, там до сих пор продолжается поисковая операция.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что под завалами, вероятно, есть еще один человек. Правоохранителям удалось узнать, что это женщина.

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Удары по Харькову

Во время последнего обстрела Харькова Россия выпустила много КАБов, как следствие, к сожалению, погибли 3 человека и 36 ранены. Оккупанты атаковали садик, супермаркет, жилые дома, хлебозавод, стадион, спортивную школу, магазинчики и десятки гражданских автомобилей.

"Установлено, что Россия атаковала не только ФАБ-250, но и ФАБ-500. Это разрушительное и убийственное оружие", – сказала Анна Черненко.

Она отметила, что пострадали дома, которые ранее уже подвергались российским ударам.

Ее (многоэтажку – 24 Канал) уже разрушали. Там продолжался ремонт, а теперь вот это здесь снова бахнуло,

– рассказала местная жительница.

Корреспондентка из Харькова отметила, что люди не понимают, что делать дальше, куда переселяться, если они не так давно вернулись в свои дома.

Она добавила, что на места ударов прибыли иностранные делегации, которые зафиксировали преступления России. Это очень важно, ведь страна-агрессор должна возместить все убытки, нанесенные Украине, и получить справедливое наказание за это.