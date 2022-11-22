На войне в Украине погиб россиянин, который был кадровым российским военным. Также он болел за российский футбольный клуб "Спартак" и недавно стал отцом.

Однако поехал на войну, чтобы вернуться домой в урне. Информацию о его ликвидации стали писать местные СМИ Волгограда.

Юбилейное количество россиян пошло за кораблем: потери врага по состоянию на 22 ноября

Что известно об успешно ликвидированном командире

РосСМИ написали, что данные о гибели Евгения Задворного им подтвердили в городском совете ветеранов. Родом погибший враг из города Благовещенск Амурской области в России.

В ходе спецоперации (на самом деле войны, однако в России запрещено называть вещи своими именами – 24 канал) в Украине погиб 34-летний командир батальона из Волгограда,

– говорится в сообщении.

Также росСМИ объяснили, что оккупант служил в Волгограде. Кроме того, известно, что ликвидированный враг:

после школы учился в Дальневосточном высшем военном командном училище имени Рокоссовского;

после этого пошел служить. Первоначально – в Северо-Кавказский и Южный военный округа;

воевал в Сирии;

от командира мотострелкового взвода стал командиром мотострелкового батальона;

к моменту смерти имел звание майора.

Кроме пропаганды Владимира Путина, враг увлекался спортом и болел футбольным клубом "Спартак".

Известно, что у оккупанта была семья – недавно у него родился ребенок. Однако это его не остановило – поехал убивать украинцев, однако погиб сам. По данным росСМИ, якобы при выполнении боевого задания.

Жена врага решила, что в Волгограде его кремируют, а в Амурскую область родным привезут урну. Так возвращаются домой те, кто очень хотел чужой земли и войны.

Теперь Задворный пополнил списки десятков тысяч погибших на войне в Украине.

Коротко о безумных потерях кафиров

По состоянию на утро 22 ноября у врагов юбилей. На войне в Украине с 24 февраля уже погибли 85 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки к "концерту Кобзона" присоединились 400 новых зрителей.

Кстати, гибнут не только футбольные болельщики, но и так называемые "боевые попы" РПЦ. В частности, отдал душу Путину священник Александр Цыганов, служивший в храме Александра Невского в Пскове. Однако отправился на войну как "военный священник" 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В Украине он погиб.

Более того, воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского успешно уничтожили нескольких захватчиков, которые пришли в Украину с войной. Подробнее читайте по ссылке.

Важно В Херсоне россияне могли сжигать своих же солдат на свалке, – The Guardian

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