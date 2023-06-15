Какая страна, таков и киберпанк: в России Жириновский "воскрес" и стал цифровым призраком
Россиян в очередной раз потянуло к мертвым. На этот раз они не оставили в покое Владимира Жириновского. Нет, его не стали класть в мавзолей рядом с Владимиром Лениным. Бывшему лидеру ЛДПР не дали спокойно умереть другим способом.
Владимир Жириновский стал нейросетью. Соцсетями уже распространяются забавные и абсурдные видео с его участием, передает 24 Канал.
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Цифровой Жириновский выглядит жутко
На Петербургском международном экономическом форуме показали искусственный интеллект. Он учился на выступлениях, фразах и "научных работах" умершего в 2022 году одиозного российского политика. Очевидно, вся та ерунда, которую Жириновский наговорил за свою политическую карьеру, свела этот ИИ с ума и вогнала его в депрессию. Поэтому человечество может выдохнуть: восстание машин не будет угрожать нашему виду (как минимум из России).
Нейросеть "Жириновский" – а именно так россияне назвали этот ИИ – действительно странносебя ведет. К примеру, ему понадобилось почти 15 секунд, чтобы ответить на вопрос о своем имени. Сам искусственный интеллект называет себя первым цифровым учеником Владимира Жириновского.
Его анимация тоже неприятно удивляет. На кадрах можно увидеть, что цифровой клон политика то дергается, то впадает в прострацию. А на лице просматривается такая "русская тоска", будто он, как настоящий Жириновский, прожил в России всю свою жизнь.
Нейросеть "Жириновский" едва произносит собственное имя: видео
Кибержириновский оказался предателем
Нейросеть "Жириновский" спросили, что делать с Украиной. Искусственный интеллект снова долго думал над ответом. Сначала "Жирик-2.0" оскорблял наше государство. Он назвал Украину "политическим болотом", заявил, что здесь много предателей и русофобов, и неожиданно призвал россиян прекратить нас кормить.
Но после этого российский "Скайнет на минималках", что называется, "поплавило". Искусственный Жириновский внезапно начал проговаривать вполне здравые нарративы. Так, он призвал Россию закрыть границу у нашего государства и забыть об Украине.
Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами,
– сказал первый кандидат на поездку в цифровой ГУЛАГ.
Ведущий, вероятно, тоже понял, что "Кибержирик" позволил себе лишнее. Поэтому он попытался исправить ситуацию, подытожив его выступление фразой "вот такое мнение".
Цифровой Жириновский дает советы по Украине: видео
Россияне не оставят Жириновского в покое
- Не так давно поклонники одиозного российского политика осквернили культовый проект Minecraft. Они создали в этой видеоигре 200-метровый памятник в честь бывшего лидера ЛДПР, а затем устроили там виртуальный митинг.
- А еще православные и "скрепные" патриоты России захотели отнести Жириновского к "лику святых". Они даже создали соответствующую петицию и назвали покойного "примерным православным человеком".