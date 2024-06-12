Кремль нуждается в обновлении: что показал выход дочерей Путина в люди

Обе дочери Путина впервые появились вместе на публике на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В Кремле уже запустили "смену поколений".

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что пока вряд ли стоит говорить, что они будут преемницами Путина. Но процесс "смены поколений" в Кремле действительно продолжается.

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О чем свидетельствует появление дочерей Путина

Как отметил Жирнов, в Кремле проявилась тенденция "смены поколений". Всех этих "старых пиджаков" вытесняют их собственные сыновья и дочери.

Такое в Кремле уже видели в 1999-2000 годах. Тогда дочь Ельцина совершила переворот, скинула папу и мужа и посадила Путина. Кремль при Путине созрел до того же. Патрушев, Бортников и другие старые пердуны всем надоели. Их подпирают собственные сыновья,

– сказал Жирнов.

При том, что в некоторых случаях эти сыновья вообще не способны к интеллектуальной деятельности. С дочерьми Путина, вероятно, ситуация несколько лучше. Они могут хоть что-то говорить, но звучат абсолютно неинтересно и скучно.

Это – проблема закрытых систем. Казалось бы, что у них есть все – деньги, власть. Есть доступ ко всему. Но они открывают рот, а там ничего нет. Им просто эти дипломы дали. Все по блату,

– заметил Жирнов.

Ситуация в России: кратко