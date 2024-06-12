Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що поки навряд чи варто говорити, що вони будуть наступницями Путіна. Але процес "зміни поколінь" у Кремлі дійсно триває.

Дивіться також Найближча людина Путіна і новий Берія: хто такий Алєксєй Дюмін і чи стане він наступником царя

Про що свідчить поява дочок Путіна

Як наголосив Жирнов, в Кремлі проявилася тенденція "зміни поколінь". Усіх цих "старих піджаків" витісняють їхні власні сини та дочки.

Таке в Кремлі вже бачили у 1999-2000 роках. Тоді дочка Єльцина здійснила переворот, скинула тата та чоловіка і посадила Путіна. Кремль при Путіні дозрів до того самого. Патрушев, Бортніков та інші старі пердуни всім набридли. Їх підпирають власні сини,

– сказав Жирнов.

При тому, що в деяких випадках ці сини взагалі не здатні до інтелектуальної діяльності. З дочками Путіна, ймовірно, ситуація дещо краща. Вони можуть хоч щось говорити, але звучать абсолютно нецікаво та скучно.

Це – проблема закритих систем. Здавалося б, що у них є все – гроші, влада. Є доступ до всього. Але вони відкривають рот, а там нічого немає. Їм просто ці дипломи дали. Все по блату,

– зауважив Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко